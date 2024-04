Lavoro Usa corre, verso taglio dei tassi della Fed a settembre

agenzia

L'economia americana ha creato in marzo 303.000 posti

NEW YORK, 05 APR – Il mercato del lavoro americano corre e il taglio dei tassi da parte della Fed potrebbe allontanarsi. L’andamento degli swap dopo i dati sulla disoccupazione, indica una riduzione del costo del denaro a settembre e non più a luglio. L’economia americana ha creato in marzo 303.000 posti di lavoro, ben oltre le attese degli analisti che scommettevano su quota 214.000. Il tasso di disoccupazione è scesa al 3,8% dal 3,9% di febbraio.

