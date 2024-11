Le case vuote di Venezia, un patrimonio di 500 alloggi sfitti

agenzia

Ater, 50 milioni per ristrutturarle tutte e metterle sul mercato

VENEZIA, 28 NOV – Venezia ha una fame costante di case pubbliche per la residenza, e può su un patrimonio Ater costituito da 500 alloggi sfitti, 300 dei quali effettivamente case Erp (edilizia residenziale pubblica), assegnate con i bandi pubblici, e 200 riservate al social housing, le richieste di canone calmierato. Ma per ristrutturare tutti questi 500 appartamenti e metterli sul mercato servirebbero 50 milioni di euro, che non ci sono. Il tema della residenzialità – e di conseguenza dello spopolamento – è centrale in una città che vive di turismo, e che ogni anno, nel privato invece, vede trasferiti nel mercato degli ‘affitti brevi’ centinaia di alloggi Il prossimo bando pubblico metterà a disposizione 80 alloggi Ater, dei quali 15 in centro storico; probabilmente altrettanti saranno messi a disposizione dal Comune. Quindi 160 alloggi in totale per una graduatoria di circa 2300 domande, tra Venezia e terraferma.

