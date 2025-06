Le imprese coesive italiane salgono al 44% nel 2024

agenzia

Investimenti in sostenibilità per 7 su 10 negli ultimi tre anni

MILANO, 13 GIU – Nel 2024 le imprese coesive, ovvero quelle che migliorano il legame e il radicamento nelle comunità e nei territori, rappresentano il 44% delle imprese manifatturiere italiane. Si tratta di una quota in crescita di 12 punti percentuali rispetto al 32% del 2018 e di un punto percentuale rispetto al 2023. E’ quanto emerge dal rapporto ‘Coesione è competizione’ di Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo, Unioncamere e centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne in collaborazione con Aiccon e Ipsos, presentato al Seminario di Fondazione Symbola a Mantova. Sempre secondo il rapporto risulta ancora più significativo l’aumento del numero medio di relazioni instaurate con soggetti del territorio, passate da 1,9 a 2,8 nel corso dello stesso periodo, a comprova di una sempre maggiore complessità delle relazioni strette dalle imprese con i principali attori del territorio in cui si trovano ad operare. Si conferma anche per il 2024 la consuetudine da parte delle imprese coesive a stabilire legami con i lavoratori. Crescono le collaborazioni con tutti gli stakeholder considerati, dalle altre imprese alle associazioni di categoria, dalle banche agli enti non profit, dalle istituzioni locali ai clienti, delineando un ecosistema sempre più aperto e interdipendente; con un’unica eccezione data da una minore relazionalità del mondo imprenditoriale con quello scolastico/accademico. Sette imprese coesive su dieci, inoltre, hanno investito in sostenibilità ambientale negli ultimi tre anni e più di otto su dieci lo hanno fatto in tecnologie digitali 4.0. Più del 60% delle imprese coesive ha poi investito in attività di ricerca e sviluppo. “La coesione è un formidabile fattore produttivo, in particolare in Italia”, commenta Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola. “L’incrocio tra imprese, comunità, territori, innovazione e bellezza è fondamentale per la nostra economia e per il made in Italy”, aggiunge. “Le imprese hanno capito il valore della coesione: essere propense a mettersi in relazione con istituzioni, clienti, dipendenti, comunità”, dichiara Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo. “Anche con aziende concorrenti se utile alla crescita, in una logica di filiera e di collaborazione, incide in termini di fatturato, occupazione, produzione ed export”, sottolinea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA