Le PMI e lo sviluppo negli Emirati Arabi Uniti: all’iniziativa di Intesa San Paolo anche i siciliani del Gruppo Mancuso

economia

L'azienda che ha sede nell'Agrigento scelta tra le 15 imprese del Food e del Sistema Casa

Il Gruppo Mancuso è stato scelto fra le 15 imprese italiane del Food e del “Sistema casa” che partecipano all’ iniziativa di Intesa San Paolo sulla missione dedicata alle PMI italiane e al loro sviluppo nell’area degliEmirati Arabi Uniti.

Un incontro ai massimi livelli fra il sistema imprese italiano e i vertici governativi EAU che si è svolto il 23 e il 24 aprile a Dubai. Vi hanno partecipato, oltre ai vertici dell’istituto bancario in Italia e a Dubai, anche i rappresentanti dei tre istituti italiani Simest, Sace e Ice, il console generale d’Italia a Dubai Edoardo Napoli, l’ambasciatore d’Italia negli EAU Lorenzo Fanara. Per gli Emirati Arabi Uniti c’erano il sottosegretario dell’Economia EAU Abdullah Al Marri e Abdul Aziz Al Nuaimi, suo assistente.

E’ stata l’occasione per illustrare gli accordi già siglati da Intesa San Paolo con le realtà Governative italiane Simest, Sace e Ice per promuovere e rafforzare l’internazionalizzazione delle imprese italiane con strumenti e iniziative comuni in Italia e sui mercati chiave, a partire proprio dagli Emirati Arabi Uniti, ma non solo.

Sono state gettate le basi per favorire l’export italiano a livello internazionale con finanziamenti per le PMI che sviluppano il proprio business all’estero e con processi d’investimento diretto nei mercati internazionali e soluzioni per la copertura dei rischi.