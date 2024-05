Le prime ciliegie a “peso d’oro”: per colpa del clima costano più del 2023

il caso

Le prime rilvelazioni sui prodotti "estivi"

Non fanno sconti le prime ciliegie in arrivo nei mercati. Complice un 2023 caratterizzato da un’importante scarsità della produzione legata sempre al clima, quest’anno la campagna è iniziata registrando prezzi superiori del 10% rispetto allo scorso anno.

Le “tariffe”

Le Bigarreau di produzione pugliese, ad esempio, hanno listini all’ingrosso tra i 6 e gli 8 euro. Grande attesa per le pregiatissime Ferrovia che dovrebbero debuttare nei banchi nei prossimi giorni. E’ quanto emerge ne La Borsa della Spesa, il servizio di Bmti e Italmercati Rete d’Imprese, in collaborazione con Consumerismo No Profit che, partendo dalle ciliegie, fa il punto sulla prima frutta e verdura estiva.

Il perché dell’impennata del prezzo