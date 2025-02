Le scorte di gas Ue in calo sotto al 55%, in Italia al 62,7%

agenzia

Coperto poco più del 17% del fabbisogno annuo nel continente

MILANO, 03 FEB – Sono scese sotto al 55% le scorte di gas nell’Ue, con 609,57 TWh, pari al 53,11% della capacità disponibile di stoccaggio e al 17,44% del fabbisogno annuo di 3.495,22 TWh. Va meglio la situazione in Italia, con stoccaggi al 62,7% a 125,44 TWh, corrispondenti al 18,61% del fabbisogno medio annuo. Sono al 55,16% le scorte di gas in Germania a 138,78 TWh, pari al 20,5% del fabbisogno medio annuo del paese. Continua a crescere intanto il prezzo del gas, con i contratti future sul mese di marzo in crescita dell’1,99% a 54,3 euro al MWh ritoccando i massimi degli ultimi 15 mesi. Oltre all’incertezza geopolitica legata agli approvvigionamenti pesano le previsioni meteorologiche, con temperature decisamente più rigide di quelle attuali attese a partire dal prossimo 7 febbraio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA