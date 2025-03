Le scorte gas sotto al 30% in Germania, l’Italia resiste al 45%

agenzia

Nell'Unione Europea riserve di metano sotto al 35% a 399,4 TWh

MILANO, 18 MAR – Le scorte di gas in Germania sono scese sotto al 30%, mentre l’Italia resiste sopra al 45% e si conferma primo paese dell’Ue. Lo si evince dai dati diffusi da Gas Europe Infrastructure, l’associazione che raggruppa i gestori nazionali delle reti europee. Allo scorso 16 marzo l’Europa è al 34,34% degli stoccaggi a 399,42 TWh. L’Italia si conferma primo paese con il 45,82% a 91,66 TWh, seguita dalla Germania, in condizioni normali primo paese per capacità di stoccaggio, le cui riserve sono al 29,58% a 74,15 TWh. Poco mosse le quotazioni sulla piazza Ttf di Amsterdam, dove i future su aprile cedono lo 0,48% a 41,05 euro al MWh.

