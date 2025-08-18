Le scorte italiane di gas superano l’85%, l’Europa sopra il 73%

agenzia

Le quotazioni risalgono sopra i 31 euro al Ttf di Amsterdam

MILANO, 18 AGO – Le scorte italiane di gas superano l’85% a 152,53 TWh, oltre 10 punti percentuali al di sopra dell’Europa. A livello continentale, secondo di dati di Gie (Gas infrastructure Europe), le scorte si attestano infatti al 73,57% a 836,16 TWh. Tra i paesi europei l’Italia si conferma prima davanti alla Germania, ferma al 66,47% a 165,38 TWh e alla Francia, i cui stoccaggi sono all’81,2% a 102,48 TWh. Girano in positivo le quotazioni sulla piazza Ttf di Amsterdam, dove i future sul mese di settembre guadagnano lo 0,6% a 31,21 TWh, dopo essere scesi fino a 30,6 euro in avvio di seduta. Le ipotesi sono di una riduzione delle sanzioni alla Russia, anche se per ora viene escluso il ripristino del trasporto via tubo verso l’Euroipa Occidentale.

