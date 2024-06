Le storiche pastiglie Leone 1857 nella collezione Vespa

agenzia

Le caramelle torinesi nelle latte degli iconici modelli Piaggio

COLLEGNO, 03 GIU – Dopo il successo della collaborazione avviata negli scorsi anni con Piaggio, Leone 1857 – storica azienda torinese leader nel settore delle pastiglie – per gli appassionati lancia la speciale collezione Vespa, dedicata all’omonima icona italiana di stile e design. I due brand danno vita a una partnership in cui i modelli Vespa Primavera, Vespa 50 Special e Vespa 125 diventano protagonisti di una capsule collection volta a celebrare il made in Italy. Con questo nuovo assortimento Leone 1857 propone “i dolcissimi tesori zuccherini racchiusi in preziose latte che raffigurano l’eleganza senza tempo di Vespa, sancendo l’unione tra due straordinarie eccellenze italiane, rinomate anche a livello internazionale” come viene spiegato in una nota. “La collezione – viene aggiunto – è disponibile in coloratissime varianti da collezionare”. “La collezione Vespa è un autentico omaggio al design italiano e nasce dalla volontà di collaborare con un’azienda che, come la nostra, rappresenta l’eccellenza del Made in Italy nel mondo. La presentiamo all’inizio dell’estate affinché accompagni tutti gli appassionati delle caramelle Leone durante la stagione più colorata e dinamica dell’anno – afferma Mario De Luca, Marketing Director del Brand torinese -. Siamo sempre felici di creare sinergie con quelle realtà che meglio sposano la filosofia di Leone 1857 per affinità di valori e spiccata attenzione alla qualità e all’estetica del prodotto”.

