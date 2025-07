Le vendite Swatch scendono a 3,28 miliardi euro, pesa la Cina

consumi

Il gruppo lancia in estate la personalizzazione orologi con l'IA

Swatch group chiude i primi sei mesi dell’anno con il fatturato in calo del 7,1% a 3,06 miliardi di franchi svizzeri (3,28 miliardi di euro). La flessione è attribuibile “esclusivamente alla Cina mentre le altre regioni hanno raggiunto, in valuta locale, il livello degli anni record 2023 e 2024”, spiega la società. L’utile consolidato è pari a 17 milioni di franchi svizzeri (18,24 milioni di euro) mentre l’utile operativo è pari a 68 milioni di franchi (72,96 milioni di euro). Il margine operativo è pari al 2,2%. Il gruppo ha registrato un incremento del fatturato a due cifre in Nord America, India, Turchia, Medio Oriente e Australia. Performance brillanti dei marchi Omega, Longines, Rado, Tissot, Hamilton e Swatch negli Usa, con aumenti dal 10% al 30%. Quest’estate, Swatch offrirà in prima mondiale una personalizzazione degli orologi. Il cliente potrà comunicare con l’intelligenza artistica di Swatch, denominata AI Dada, per creare il proprio orologio Swatch. AI-Dada propone design basati esclusivamente su una banca dati di 40 anni di storia di design Swatch, street painting, eventi, ed altro. Ogni orologio sarà quindi assolutamente unico secondo i desideri dei clienti, ma sempre rispettando il Dna di Swatch.

