L’economia a fumetti, dalle arance al quantitative easing

agenzia

In volume l'educazione finanziaria per i più giovani

MILANO, 13 AGO – Una storia a fumetti, illustrata con l’intelligenza artificiale, sulle prime avventure di tre giovani nel mondo dell’economia e della finanza. E’ questa percorso che traccia Econocomics24, un volume realizzato da Luca Simonini, venduto su Amazon, sull’educazione finanziaria. Il fumetto racconta i primi esperimenti nella gestione del denaro, degli investimenti, del proprio capitale (che è prima di tutto umano e di relazione, e solo dopo monetario), spiega i grandi temi e le parole della finanza e dell’economia in maniera semplice e ingaggiante. Mercato e concorrenza, le azioni e le obbligazioni, ma anche il default e il deficit, il senso di un investimento su se stessi e sulle persone – prima che sulle cose – , la sostenibilità (umana e solo dopo ambientale) e anche la spremuta d’arancia e il suo complesso mercato, le pizzette calde alle scuole medie e un’operazione editoriale su un piccolo giornale di quartiere. Il volume è composto da 3 capitoli e 110 pagine. Il primo capitolo tratta di mercato e di concorrenza, di costi, prezzi, ricavo e profitti. Il secondo si concentra su investimenti, rischio d’impresa, capitale, credito e debito. Il terzo racconta di inflazione e deflazione, di obbligazioni e di azioni, di default e di deficit. Il fumetto, la graphic novel, l’immagine che riesce a indicare oltre che a mostrare, sono strumenti di cui dobbiamo dotarci per poter interagire con le nuove generazioni”, spiega l’autore Luca Simonini. “E’ un irrinunciabile atto di responsabilità – aggiunge – adeguare i media (non i contenuti) a ciò che più avvicina ai suoi fruitori”.

