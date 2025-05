L’educazione finanziaria strumento per l’equità di genere

agenzia

A confronto Sabbadini, Scannavini (ActionAid) e Iorio (Amazon)

ROMA, 12 MAG – Un futuro di maggiore equità e inclusione sociale passa anche dall’alfabetizzazione economico finanziaria. Il basso livello di formazione economica in Italia, soprattutto tra le donne, è tra le cause e le conseguenze del divario di genere. Sono questi i temi al centro del forum ANSA Incontra “Econo.MIA: l’alfabetizzazione finanziaria a supporto dell’equità di genere”, in streaming martedì 13 maggio, dalle ore 15. Interverranno la statistica Linda Laura Sabbadini, già direttrice dell’Istat, la co-segretaria generale di ActionAid, Katia Scannavini, e il direttore risorse umane per le attività logistiche di Amazon in Italia, Salvatore Iorio, che presenterà un innovativo progetto di formazione economico-finanziaria, realizzato da Amazon con ActionAid.

