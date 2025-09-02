Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

L’Enpam consegnerà il suo 2% di Mediobanca a Mps

I gestori dell'ente hanno valutato positivamente la proposta

Di Redazione |

MILANO, 02 SET – Enpam consegnerà le sue azioni Mediobanca a Mps. A quanto si apprende i gestori che si occupano della partecipazione per conto dell’ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri, titolare di circa il 2% di Piazzetta Cuccia, hanno valutato positivamente la proposta di Mps, arricchita oggi da una componente cash di 0,9 euro ad azione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: