Leo, ‘i nostri sforzi per il ceto medio che si sta impoverendo’

agenzia

'Col concordato, che non è condono, ma mano tesa a onesti'

ROMA, 19 NOV – Dopo la riduzione dell’Irpef per i redditi bassi, “adesso il passo passo aggiuntivo e lì sono concentrati i nostri sforzi, è aiutare il ceto medio, che si sta impoverendo, i redditi fino a 50 mila euro e anche un po’ oltre fino a 60mila”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia Maurizio Leo intervenendo all’assemblea di Confesercenti. “E’ lo sforzo di tutto il governo e della maggioranza che sta cercando di mettere in campo per ridurre il carico fiscale sui ceti medi. Lo dobbiamo fare con un misura che a noi sta molto a cuore, il concordato”, ha aggiunto, sottolineando che l’obiettivo è “lavorare ex ante, tendere la mano ai contribuenti onesti. Il concordato non è un condono”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA