Leonardo-Invitalia: da Seri l’unica proposta conforme su Iia

'Tenuti a vendere. L'altra proposta era anche più onerosa'

ROMA, 22 GIU – Quella di Seri Industrial era l’unica proposta conforme con il processo di cessione di Industria Italiana Autobus, una partecipazione che il socio pubblico era tenuto per legge a cedere. Lo affermano in una nota congiunta le società Leonardo e Invitalia. “In merito alla cessione delle proprie partecipazioni in Industria Italiana Autobus a Seri Industrial, comunicata in data 19 giugno 2024, Invitalia e Leonardo confermano che a seguito di un processo, assistito da Kpmt e Studio Legance, che ha coinvolto numerosi potenziali bidder sia italiani sia esteri, l’offerta di Seri Industrial è risultata essere l’unica conforme alle previsioni dell’iter di cessione”, è scritto nella nota. “In sede di incontro con le Parti Sociali – prosegue il comunicato – il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva richiesto un supplemento di analisi volto a verificare la possibilità di una integrazione del piano industriale di Seri Industrial con quello di un’altra cordata di imprenditori. Questi ultimi hanno fatto pervenire un’offerta sostitutiva non integrativa e condizionata, non conforme al processo di cessione, che si è inoltre rivelata economicamente più onerosa”.

