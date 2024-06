agenzia

La moneta unica è in ribasso anche rispetto allo yen

ROMA, 17 GIU – L’euro è ancora in calo in avvio di settimana. La moneta unica perde lo 0,1% sul dollaro scendendo a 1,0693 contro la divisa americana. Andamento simile anche nel cambio con la moneta giapponese: l’euro vale 168,3 yen, in ribasso dello 0,08%.

