agenzia

La moneta unica è in ribasso anche sullo yen

ROMA, 28 MAG – L’euro è in calo sul dollaro in avvio di giornata. La moneta unica scambia a 1,1299 in ribasso dello -0,26%. Segno meno anche rispetto allo yen a 163,31 (-0,14%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA