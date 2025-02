agenzia

Moneta unica arretra dello 0,14%

ROMA, 26 FEB – Euro in lieve calo in avvio di contrattazioni: è scmbiato a 1,0499 dollari in ribasso dello 0,14%. L’euro-yen è a quota 156,8300 (+0,09%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA