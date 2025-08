agenzia

La moneta unica arretra dello 0,16%

L’euro è in lieve calo sul dollaro in avvio di contrattazioni: è scambiato a quota 1,1569 sul biglietto verde in ribasso dello 0,16%. La moneta unica si apprezza invece nei confronti dello yen a quota 171,00 (+0,12%).

