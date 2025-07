agenzia

In calo sullo yen, a 172,53

ROMA, 21 LUG – Avvio di settimana in leggero rialzo per il cambio euro dollaro: la divisa europea viene scambiata a 1,1634 dollari con un progresso dello 0,07%. Di segno opposto invece gli scambi con la divisa nipponica, con l’euro che passa di mano a 172,53 yen, in calo dello 0,27%.

