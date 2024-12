agenzia

La moneta unica è a quota 1,0527 contro il biglietto verde

ROMA, 12 DIC – Euro in apprezzamento sul dollaro in avvio di giornata in attesa delle decisioni odierne della Bce sui tassi: è scambiato a 1,0527 dollari (+0,30%). La moneta unica è in rialzo anche contro lo yen a quota 160,37 (+0,22%).

