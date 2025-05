agenzia

In ribasso invece il cambio con lo yen

ROMA, 05 MAG – L’euro è in rialzo sul dollaro in avvio di giornata. La moneta unica viene scambiata a 1,1334 contro la divisa statunitense, segnando un guadagno dello 0.33%. Il cambio con lo yen è invece in ribasso dello 0,18% a 163,5.

