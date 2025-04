agenzia

Il cambio con lo yen è a 161,95, in calo dello 0,25%

ROMA, 24 APR – L’euro è in rialzo questa mattina sul dollaro. La moneta unica sale dello 0,2% a 1,1339 dollari. Il cambio con lo yen è a 161,95, in calo in questo caso dello 0,25%.

