L’euro è in rialzo sul dollaro, torna sopra 1,16

La moneta unica è invece in calo sullo yen

ROMA, 24 GIU – L’euro è ancora in rialzo sul dollaro confermando questa mattina l’andamento registrato alla chiusura di ieri sera dopo che Michelle Bowman, vicepresidente della Fed con la responsabilità per la supervisione, ha aperto ad un possibile taglio dei tassi di interesse statunitensi. La moneta unica guadagna lo 0,26% tornando sopra 1,16 dollari (1,1608). Di tutt’altro tenore il cambio con lo yen, in calo dello 0,38% a 168,56.

