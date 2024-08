agenzia

In calo dello 0,32% sullo yen

ROMA, 23 AGO – Euro in lieve rialzo in avvio di contrattazioni: la moneta unica è trattata a quota 1,1123 sul dollaro con un aumento dello 0,10%. E’ in calo invece sullo yen a 162,04 (-0,32%).

