In Asia yen a 153,45 con occhi a Bank of Japan

ROMA, 18 DIC – Partenza stabile per l’euro con i mercati che attendono la decisione, in giornata, della Federal Reserve sui tassi. La moneta unica europea passa di mano a 1,0554 sul dollaro (+0,1%). In Asia, dove domani è attesa invece la decisione della Bank of Japan, lo yen appare volatile e scambia ora a 153,45.

