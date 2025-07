agenzia

Moneta unica passa di mano a 1,1798

ROMA, 03 LUG – Partenza stabile per l’euro sui mercati che guardano ai dati sul lavoro Usa (non farm payrolls ndr) che verranno diffusi in giornata, uno degli indicatori principali dello stato di salute dell’economia americana. Nell’attesa la moneta unica passa di mano a 1,1798 dollari, quasi invariato, mentre in Asia lo yen è a quota 143.

