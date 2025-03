L’euro ritocca i massimi da novembre sul dollaro dopo la Bce

agenzia

La moneta unica a 1,083, per gli analisti niente tagli ad aprile

MILANO, 06 MAR – L’euro aggiorna i massimi dallo scorso novembre sul dollaro dopo che la Bce ha detto che la politica monetaria è diventata “significativamente meno restrittiva” rendendo meno probabile un taglio dei tassi nella prossima riunione di aprile e più incerto il percorso di ulteriori sforbiciate. L’euro scambia a 1,083 sul dollaro, in rialzo dello 0,3%, ai massimi dal 4 novembre 2024, dopo aver toccato un picco a 1,0853. “L’ipotesi base è che la Bce porterà il tasso sui depositi dall’attuale 2,5% al 2% entro la prossima estate. Per la riunione di aprile, la pausa è vista come altamente probabile, sia per verificare l’impatto dei piani di spesa annunciati principalmente dalla Germania, che per valutare l’esito della minaccia di dazi Usa sulle importazioni di automobili e, verosimilmente, di altri beni dall’Europa, a partire dal 2 aprile”, scrive Intermonte. Dalla riunione di oggi è emerso che “il processo disinflazionistico è in corso, la politica monetaria è meno restrittiva e lo scenario è dominato da un’enorme incertezza. Di conseguenza, la Bce rifugge qualsiasi precommittment, rimane data-dependent e ribadisce che le decisioni verranno prese meeting by meeting. In questo contesto, una pausa ad aprile è probabile, in attesa di avere maggiore visibilità sui dazi e sull’impatto del gigantesco mutamento sulle prospettive della politica fiscale dell’area euro” affermano gli esperti di Mps.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA