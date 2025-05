L’ex cinema Odeon diventa spazio beauty di Rinascente a Milano

agenzia

Previsti 6 milioni di investimenti, apertura a maggio 2027

MILANO, 30 MAG – L’ex teatro e cinema Odeon si prepara a diventare un pezzo della Rinascente attraverso un importante progetto di restauro e valorizzazione, Rinascente Odeon Beauty Hall aprirà le sue porte nel maggio 2027. Con un investimento di 6 milioni di euro, Rinascente si impegna nel recupero di serramenti, palchi, ringhiere, boccascena, lampade, soffitti, pavimenti del foyer e della scala reale, preservando l’eleganza originaria dell’edificio in stile Art Déco. Il risultato del progetto di interior design, a cura dello studio Marco Costanzi Architects sarà un hub di oltre 3.000 mq dedicato al mondo beauty: make-up, skincare, fragranze, servizi in cabina e medicina estetica avanzata, per un’esperienza immersiva dei clienti dei grandi magazzini di fianco al Duomo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA