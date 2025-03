L’Fmi chiede a El Salvador di smettere di comprare bitcoin

agenzia

È la condizione per mantenere un prestito da 1,4 miliardi

SAN SALVADOR, 04 MAR – Il Fondo monetario internazionale (Fmi) pressa El Salvador affinché blocchi l’acquisto di bitcoin, come condizione per mantenere un suo prestito da 1,4 miliardi di dollari. Il memorandum tecnico di intesa presentato dall’Fmi e reso noto oggi include infatti la condizione di “non accumulazione volontaria di bitcoind da parte del settore pubblico di El Salvador”. Inoltre, il memorandum richiede la restrizione dell’emissione da parte del settore pubblico di “qualsiasi tipo di debito o strumento tokenizzato che sia indicizzato o denominato in Bitcoin e implichi un passivo per il settore pubblico”, aggiungendo che non potrà utilizzare la criptovaluta in operazioni finanziarie. El Salvador non ha smesso di acquistare btc dall’accordo con l’Fmi, lo scorso dicembre, e un nuovo acquisto effettuato questo lunedì di 90.268 dollari ha portato la riserva totale del paese a 6.095 bitcoin per un valore di 542 milioni di dollari. Il presidente salvadoregno Nayib Bukele non ha ancora risposto alle condizioni imposte dal fondo. Per soddisfare parte delle condizioni imposte dall’Fmi, El Salvador ha recentemente eliminato il bitcoin come moneta a corso legale dopo essere diventato nel 2021 il primo Paese ad adottarla.

