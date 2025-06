L’ibrido a benzina piace, le elettriche “rimandate”: i numeri del mercato delle auto

economia

Il quadro che emerge dall’elaborazione dell’Aci su dati del Pra

Mercato dell’usato in calo a maggio: ogni 100 vetture nuove, 189 hanno cambiato proprietario. Sempre più ricercate le ibride a benzina, mentre stentano a decollare le elettriche. Lieve crescita (+1,4%), infine, per le moto. È questo, in estrema sintesi, il quadro che emerge dall’elaborazione dell’Aci su dati del Pra.

I numeri di maggio

In dettaglio, a maggio 2025, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ha fatto registrare un arretramento complessivo del 3,8% del mercato dell’usato: segno negativo (-5%) per le auto e positivo per le moto +1,4%. In discesa le radiazioni sul totale dei veicoli (-4,9%), tanto per le auto (-4,8%) che per i motocicli (-2,9%). In valore assoluto, i passaggi di proprietà del totale dei veicoli sono stati 382.218, contro i 397.411 di maggio 2024: -3,8%, mentre i passaggi di proprietà delle auto – depurati dalle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) – hanno fatto registrare una diminuzione del 5%: 267.210 formalità, contro le 281.152 di maggio 2024.Nell’ultimo mese, per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 189 usate; 192 da gennaio 2025. In aumento i trasferimenti delle moto, al netto delle minivolture: 72.444 pratiche contro le 71.419 di maggio 2024: +1,4%. Nei primi cinque mesi dell’anno, sono stati rilevati aumenti del 1,9% per le autovetture, dello 0,3% per i motocicli e dell’1,5% per tutti i veicoli.

Rottamazioni in crescita

Per quanto riguarda il totale dei veicoli, maggio 2025 ha fatto registrare un decremento del 4,9% delle radiazioni: 117.328 rispetto alle 123.322 dello stesso mese di un anno fa. Quasi in pareggio il risultato delle esportazioni: +0,5%, mentre per le rottamazioni la decrescita è stata del 5,4%. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,68 nel mese di maggio (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 68) e a 0,69 nei primi cinque mesi dell’anno.In calo (-2,9%) le radiazioni dei motocicli: 10.727 motocicli radiati, contro gli 11.042 di maggio 2024.Considerando il periodo gennaio maggio 2025, le contrazioni sono state del 5,6 % per tutti i veicoli, del 4,6% per le auto e del 10,2% per i motocicli.

Lo stallo delle elettriche