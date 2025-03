L’indice di fiducia dei consumatori Usa crolla per dazi Trum

agenzia

Dal 64,7 al 57,9, il livello più basso da luglio 2022

ROMA, 14 MAR – La fiducia dei consumatori negli Stati Uniti è ulteriormente calata questo mese, precipitando dal 64,7 del mese scorso al 57,9 a metà marzo, molto più debole delle aspettative di 63,2. E’ il livello più basso da luglio 2022 e il terzo calo in altrettanti mesi. Lo scrive il Wall Street Journal, sottolineando che il fenomeno riflette il crescente disagio per la politica tariffaria del presidente Trump e il suo potenziale di far salire l’inflazione. Le aspettative di inflazione per l’anno in corso sono balzate al 4,9%, dal 4,3% del mese scorso, la percentuale più alta dalla fine del 2022, secondo il sondaggio. Molti consumatori hanno citato l’elevato livello di incertezza intorno alla politica e ad altri fattori economici, ha affermato Joanne Hsu, direttrice del sondaggio. “Le frequenti oscillazioni nelle politiche economiche rendono molto difficile per i consumatori pianificare il futuro, indipendentemente dalle proprie preferenze politiche”, ha aggiunto Hsu.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA