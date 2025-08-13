L’indice italiano del gas in lieve calo a 35,45 euro a Mwh

agenzia

Contro i 35,83 euro a MWh di ieri

ROMA, 13 AGO – Il valore dell’indice Igi (Italian Gas Index) per il 13 agosto è pari a 35,45 euro a Megawattora, in leggero ribasso rispetto al 12 agosto attestatosi a 35,83 euro a MWh. L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

