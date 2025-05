agenzia

A 25,2 punti in maggio contro stime tra 10,7 e 11,3

MILANO, 13 MAG – In maggio l’indice Zew sulla salute dell’economia in Germania è a 25,2 punti, contro stime oscillanti tra i 10,7 e gli 11,3 punti. In aprile l’indice era a quota -14.

