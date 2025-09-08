L’industria tedesca batte le stime, a luglio +1,3% su giugno

agenzia

Si riduce invece il surplus commerciale, export cala dello 0,6%

ROMA, 08 SET – La produzione industriale in Germania è cresciuta a luglio a ritmi ben superiori rispetto alle previsioni degli analisti. L’aumento sul mese precedente è stato dell’1,3% contro l’1% di crescita pronosticato (giugno si era chiuso a -0,1%). Su base annua l’incremento è stato invece dell’1,5% contro stime che indicavano un calo dello 0,3%. Si tratta anche in questo caso di una netta inversione di tendenza positiva rispetto al -1,8% di giugno. Il surplus commerciale della Germania si è ridotto a luglio, spiazzando gli analisti che si aspettavano una crescita. Il dato rettificato reso noto dall’Ufficio federale di statistica tedesco è di 14,7 miliardi di euro di avanzo rispetto ai 15,4 miliardi di euro di giugno (dato rivisto). Le stime mediane riportate da Bloomberg indicavano un leggero aumento a 15,5 miliardi. Le esportazioni sono diminuite dello 0,6% su base mensile (stima +0,1%) rispetto al +1,1% rivisto di giugno. Le importazioni sono diminuite dello 0,1% (stima -1,0%) rispetto al +4,1% rivisto di giugno.

