L’inflazione del Regno Unito sotto le stime, +0,3% in maggio

agenzia

Su base annua il rialzo è del 2%, in linea con il dato di aprile

MILANO, 19 GIU – Il tasso d’inflazione è salito dello 0,3% in maggio nel Regno Unito, al di sotto dello 0,4% stimato e in linea con il dato di aprile. Su base annua il rialzo è stato del 2%, come da previsioni, a fronte di un precedente progresso del 2,3%. Il dato annuo è salito del 2% per la prima volta in 3 anni e si è allineato con gli obiettivi della Banca d’Inghilterra. Possibile quindi un prossimo taglio dei tassi da parte di Londra.

