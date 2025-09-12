L’inflazione in Germania confermata a +2,2% ad agosto

agenzia

Indice Cpi sale dello 0,1% sul mese

ROMA, 12 SET – Il tasso annuale di inflazione ad agosto in Germania è confermato a +2,2% anno su anno e +0,1% sul mese. Il dato, si legge nel sito dell’istituto di statistica Destatis, conferma i risultati preliminari diffusi a fine agosto. “L’aumento dei prezzi degli alimentari ha accelerato ad agosto mentre il declino di quelli energetici ha contributito meno al rallentamento dell’inflazione” spiega l’istituto.

