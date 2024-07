agenzia

Come da stime degli analisti

WASHINGTON, 26 LUG – In giugno l’inflazione Pce core – quella depurata dalle componenti alimentari ed energetiche – e’ cresciuta in Usa dello 0,2%, mentre su base annuale del 2,6%, come prevedevano le stime degli analisti.

