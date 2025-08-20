agenzia
L’inflazione sale oltre le stime nel Regno Unito, +3,8% a luglio
Su base mensile rialzo dello 0,2% contro il +0,1% previsto
MILANO, 20 AGO – Sale oltre le stime l’inflazione nel Regno Unito in luglio. L’indice dei prezzi al consumo segna un progresso del 3,8% su base annua, lo 0,1% in più delle stime e del dato precedente. Su base mensile l’inflazione sale in luglio dello 0,2%, anche in questo caso lo 0,1% in più delle stime, ma al di sotto del dato precedente (+0,4%).
