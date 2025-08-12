L’inflazione Usa a luglio al 2,7%, sotto le attese

agenzia

L'indice core sale del 3,1%, oltre le previsioni

NEW YORK, 12 AGO – I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono saliti del 2,7% a luglio, sotto le attese degli analisti e allo stesso livello di giugno. Su base mensile l’aumento è stato dello 0,2%, in linea con le previsioni del mercato. L’indice core, al netto di energia e alimentari, ha segnato un aumento del 3,1%, oltre le previsioni del mercato. Rispetto a giugno, l’indice core è salito dello 0,3%.

