L’inflazione Usa è al 2,4% a maggio, in linea con le attese

agenzia

Su base mensile sale meno delle attese

NEW YORK, 11 GIU – I prezzi al consumo negli Stati Uniti in maggio si sono attestai al 2,4%, in linea con attese. Su base mensile sono saliti dello 0,1%, sotto le previsioni del mercato che scommettevano su un +0,2%. L’indice core, al netto di energia e alimentari, è salito meno delle attese, segnando un rialzo mensile dello 0,1% e annuale del 2,8%. Gli analisti scommettevano su aumenti dello 0,3% e del 2,9%%.

