L’Italia attrae investimenti spinta dal boom del green tech

agenzia

Crescita stabile e riforme sulle rinnovabili rilanciano il Paese

SAN PAOLO, 27 GIU – Con l’economia in ripresa, l’approvazione di riforme strutturali e il settore delle energie rinnovabili in espansione, l’Italia è sempre più attrattiva per gli investimenti globali. È quanto emerge dall’edizione di giugno di Business Insights from Italy, lettera agli investitori internazionali in inglese curata dal ministero degli Esteri e dalla The European House – Ambrosetti, diffusa in Brasile dall’ufficio di San Paolo dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. La pubblicazione mette in evidenza come nel primo trimestre 2025 il pil sia cresciuto dello 0,3% sul trimestre precedente e dello 0,7% sull’anno e come il miglioramento dei conti pubblici abbia riportato gli investitori esteri verso i titoli di Stato italiani. In risalto anche l’entrata in vigore della nuova legge quadro sulle Energie Rinnovabili che semplifica e velocizza le procedure di autorizzazione, oltre a individuare siti adatti all’installazione di impianti rinnovabili. Con un investimento da oltre 16 miliardi di euro il Paese spinge per centrare gli obiettivi fissati dall’Ue di aumentare la produzione da fonti rinnovabili a 159 gigawatt entro il 2030. Uno studio sul Green Tech rivela il boom del comparto cresciuto del 63% dal 2020 con 571.000 imprese coinvolte e oltre 3,1 milioni di occupati, che fa dell’Italia il quarto produttore Ue di tecnologie per le rinnovabili.

