agenzia

Il rendimento annuo italiano perde 2,7 punti al 3,44%

MILANO, 20 DIC – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 116,1 punti, contro i 117 segnati sia in apertura sia nella chiusura precedente. In calo di 3,1 punti il rendimento annuo italiano al 3,44% e di 2 punti quello tedesco al 2,28%.

