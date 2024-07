Lo Zew della Germania cala per la prima volta in un anno

agenzia

L'indice è di 5,7 punti inferiore al valore di giugno

MILANO, 16 LUG – L’indice Zew che misura le aspettative economiche per la Germania, ha registrato un calo nel sondaggio di luglio per la prima volta da luglio 2023. Con 41,8 punti, è di 5,7 punti inferiore al valore di giugno che era di 47,5. Le stime indicavano un 41,2. Al contrario, la valutazione della situazione economica in Germania è leggermente migliorata. L’indicatore corrispondente è aumentato di 4,9 punti, raggiungendo un nuovo valore di -68,9 punti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA