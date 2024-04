L’occupazione femminile crolla con figli, resiste con la laurea

agenzia

Eurostat, lavora il 77,6% con tre figli, 21,3% con terza media

oc (ANSA) – ROMA, 06 APR – In Italia tra i 25 e i 54 anni lavora il 62% delle donne ma la percentuale sale al 64,7% per le donne senza figli e crolla al 40,9% per quelle con tre o più figli: è quanto emerge dalle tabelle Eurostat sull’occupazione delle donne per numero di figli e livello di istruzione nel 2022, dalla quale si evince anche che più della numerosità della famiglia conta il livello di istruzione. Con tre o più figli infatti lavora tra i 25 e i 54 anni il 77,6% delle donne laureate e appena il 21,3% di quelle con la terza media. Se poi i figli hanno meno di 6 anni è occupato il 16,7% delle donne con la terza media e il 73,3% di quelle laureate.

