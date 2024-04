Lollobrigida, ‘Campari è un modello di lavoro e qualità’

agenzia

Ministro a Novi per inaugurazione raddoppio della linea Aperol

NOVI LIGURE, 19 APR – “E’ un marchio storico che nel tempo ha dimostrato con pregio di portare qualità in un settore come quello degli spiriti, ma anche degli analcolici, in tutto il mondo. Oggi Campari è presente in tantissimi Paesi, dando lavoro e qualità in un modello, quello italiano dell’aperitivo, che abbiamo esportato e che rappresenta una parte del nostro modo di stare insieme. Chiunque, nel mondo, ci contesta tante cose, ma non il nostro modello di stare insieme, di vivere i pasti, i momenti di convivialità nei modi migliori possibili”. Così il ministro all’Agricoltura, Sovranità alimentare, Foreste Francesco Lollobrigida all’inaugurazione della nuova linea di imbottigliamento Aperol nello stabilimento di Novi Ligure (Alessandria) di Campari Group. “L’alcol – ricorda il ministro – non deve essere abusato, è sicuramente pericoloso, ma in questo caso non si parla di alcol puro, ma fortemente diluito, la gradazione alcolica non è eccessiva, l’assunzione con moderazione all’interno di un’alimentazione bilanciata può essere sostenibile”.

