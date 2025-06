Lollobrigida, l’Italia si sta rilanciando come sistema virtuoso

agenzia

Sul terzo mandato, il centrodestra troverà convergenze

SACILE, 13 GIU – “Un’azienda nelle mani della stessa famiglia da 250 anni rappresenta un caso quasi unico in Italia, straordinario ed eccezionale. Il governo ha a cuore questi esempi come indicativi di un rilancio di una nazione importante come l’Italia che, nel mondo, si sta rappresentando di nuovo come un sistema virtuoso, capace di rappresentare la propria identità attraverso la cultura del lavoro, dell’impegno, della creazione di ricchezza, attraverso le imprese, che garantisce equità sociale”. Lo ha detto il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, a Sacile (Pordenone), in visita alla storica azienda Garbellotto che celebra oggi l’anniversario dalla fondazione. “Sul terzo mandato – ha affrontato, invece, la questione politica – così come in altre vicende importanti, quando c’è una richiesta di discuterne noi siamo sempre pronti a parlarne. Non credo che ci sia una indisponibilità al dialogo da parte di Forza Italia, dopodiché ognuno, legittimamente, propone e difende le proprie posizioni e si ragiona. Mi sembra che, obiettivamente, nell’ambito del centrodestra si siano trovati sempre punti di convergenza”.

