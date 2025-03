Lollobrigida,in certi settori preoccupazione zero per i dazi Usa

agenzia

'Chi vuole l'olio extravergine italiano deve comprarlo'

VENEZIA, 02 MAR – “Sui dazi preannunciati dal presidente Trump la paura in certi settori è zero”. Lo ha affermato stamane in Fiera a Verona il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, a margine del salone internazionale ‘Sol2Expo’ dedicato alla filiera dell’olio di oliva. “E’ proprio il caso di questo prodotto – ha precisato il ministro – perché chi vuole l’olio di oliva extravergine italiano devi comperarlo, al limite lo pagheranno di più e questo porterà inflazione negli Stati Uniti”. “Io non sono preoccupato particolarmente per i prodotti “premium” italiani rispetto ai dazi, che ovviamente non ci fanno piacere, ma più dalle scelte che si fanno di criminalizzazione di certi prodotti” ha concluso Lollobrigida.

