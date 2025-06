Lombardi (Elea) propone una soluzione carioca alle sfide dell’Ia

agenzia

'Il Brasile al centro di un cammino verde e sostenibile'

RIO DE JANEIRO, 25 GIU – Una soluzione tropicale e carioca alle sfide dell’intelligenza artificiale (Ia). È la proposta avanzata da Alessandro Lombardi, presidente di Elea Data Centers, all’Energy Summit, in corso a Rio de Janeiro. Nel suo intervento al panel “Data Centers e la Nuova economia digitale”, a cui hanno partecipato anche il consigliere del Ministero delle Finanze, Igor Marchesini, il presidente di Schneider Electric Brasil, Roberto Rossi e il fondatore di Casa 3163, Thomaz Gomes, Lombardi ha discusso le modalità per ripensare un futuro sostenibile, posizionando il Brasile come attore globale nella nuova economia digitale. “Stiamo portando una soluzione tropicale e carioca ai dilemmi dell’Intelligenza Artificiale”, ha dichiarato Lombardi, che guida una rete brasiliana di nove data center. Il manager ha sottolineato i vantaggi unici del Paese: abbondanza di energia rinnovabile, stabilità istituzionale e un territorio con la capacità di realizzare progetti su larga scala. Attualmente, oltre il 93% della matrice elettrica del Paese sudamericano è costituita da fonti rinnovabili, in particolare l’idroelettrico (57%), seguito da eolico (12%), solare (11%) e biomassa (8%), secondo i dati del ministero delle Miniere e dell’Energia. Questo – è stato rilevato – fa del Brasile uno dei pochi Paesi in grado di guidare una rivoluzione digitale basata sull’energia pulita, un vantaggio decisivo nella corsa globale alla sostenibilità nell’era dell’Intelligenza artificiale.

