Lombardi tra i 100 più influenti per le infrastrutture digitali

agenzia

Presidente di Elea Data Centers riconosciuto nei premi iMasons

RIO DE JANEIRO, 22 NOV – Il presidente di Elea Data Centers, Alessandro Lombardi, è stato riconosciuto come una delle cento persone più influenti nell’ambito degli IM100 Awards 2024 dell’organizzazione globale no-profit Infrastructure Masons (iMasons). I premi celebrano i leader globali che guidano progressi significativi nelle infrastrutture digitali, evidenziando l’impatto delle loro iniziative nei settori dell’istruzione, dell’innovazione e delle iniziative di sostenibilità. Con oltre vent’anni di esperienza nel private equity, nella finanza d’impresa e nelle infrastrutture digitali, Lombardi è una delle voci di spicco nel mercato delle infrastrutture digitali in America Latina, avendo tra l’altro, guidato investimenti incentrati su strumenti finanziari verdi per abilitare l’intelligenza artificiale (AI) in Brasile. L’inserimento nell’elenco delle cento persone più influenti al mondo nel settore delle infrastrutture digitali è un traguardo significativo”, afferma Lombardi. Questo riconoscimento riflette non solo la visione strategica di sostenibilità e innovazione di Elea Data Centres, ma anche l’impatto collettivo delle nostre iniziative. In qualità di membro dell’Advisory Board di iMasons, vedo questo risultato come un’opportunità per rafforzare le pratiche globali e promuovere soluzioni che guidino lo sviluppo continuo e sostenibile del settore.”

